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Экс-начальник ростовского ГУФСИН пытался покончить с собой в камере

Экс-начальник ростовского ГУФСИН пытался покончить с собой в камере
Экс-начальник ростовского ГУФСИН Сергей Смирнов пытался покончить с собой в камере СИЗО № 4 на улице Большой Садовой. Происшествие случилось поздним вечером 7 июня. Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

Стало известно, что генерал-лейтенанта нашли вечером во время обхода в луже крови. Сотрудники режимного учреждения срочно вызвали скорую помощь. Сергея Смирнова госпитализировали в 20-ю больницу.

- Экс-начальнику ГУФСИН сделали сложную операцию, - отметил источник издания. - Он находится в реанимации. Возле палаты организован временный пост охраны и надзора.

Причину поступка предстоит выяснить специалистам.

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  1. Судья Дред

    Сегодня, 16:24

    Стыдно стало за содеянное???. Позорище.

  2. Судья Дред

    Сегодня, 16:25

    Ой ой ой. Бедолага

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