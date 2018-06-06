Экс-начальник ростовского ГУФСИН пытался покончить с собой в камере
Экс-начальник ростовского ГУФСИН Сергей Смирнов пытался покончить с собой в камере СИЗО № 4 на улице Большой Садовой. Происшествие случилось поздним вечером 7 июня. Об этом сообщает издание DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.
Стало известно, что генерал-лейтенанта нашли вечером во время обхода в луже крови. Сотрудники режимного учреждения срочно вызвали скорую помощь. Сергея Смирнова госпитализировали в 20-ю больницу.
- Экс-начальнику ГУФСИН сделали сложную операцию, - отметил источник издания. - Он находится в реанимации. Возле палаты организован временный пост охраны и надзора.
Причину поступка предстоит выяснить специалистам.