Экс-главу сельского поселения будут судить за превышение полномочий в Ростовской области



Бывшего главу села Елизаветинское в Азовском районе обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».



Сначала он незаконно утвердил план поселения, а затем предоставил ложные сведения в орган кадастрового учета. В итоге часть природного парка «Донской» перешла в категорию «земли населенных пунктов».



- Уголовное дело направлено в Азовский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Если вину чиновника докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.