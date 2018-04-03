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Экс-главу сельского поселения будут судить за превышение полномочий в Ростовской области

Экс-главу сельского поселения будут судить за превышение полномочий в Ростовской области
Бывшего главу села Елизаветинское в Азовском районе обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления».

Сначала он незаконно утвердил план поселения, а затем предоставил ложные сведения в орган кадастрового учета. В итоге часть природного парка «Донской» перешла в категорию «земли населенных пунктов».

- Уголовное дело направлено в Азовский городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Если вину чиновника докажут, ему грозит до семи лет лишения свободы.

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