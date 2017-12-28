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Ехавший на красный свет водитель иномарки, едва не сбил девушку с коляской в Ростове

Ехавший на красный свет водитель иномарки, едва не сбил девушку с коляской в Ростове
В Северном жилом массиве Ростова водитель иномарки, промчавшийся на красный свет, едва не сбил девушку с коляской.

Инцидент произошёл на улице Лелюшенко около 16 часов 4 января. Водитель «Хендай» промчался на красный свет, чуть не сбив девушку, переходившую в этот момент дорогу по «зебре». Пешеход шла по дороге с коляской, чудом столкновения удалось избежать.

С места нарушения водитель скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Не исключено, что находившийся за рулём водитель был пьян.

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