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Двухлетняя малышка отравилась лекарством в Ростове

Двухлетняя малышка отравилась лекарством в Ростове
Двухлетняя малышка отравилась лекарством в Ростове. Происшествие случилось в квартире на Таганрогской улице вечером 7 ноября, сообщает DonDay.ru.

2-летняя девочка ненадолго осталась без присмотра родителей. Она нашла сироп от кашля и выпила примерно четверть флакона. Спустя 30 минут малышку начало тошнить. Взволнованная мать вызвала дочке бригаду медиков.

Приехавшие врачи промыли желудок маленькой пациентке. Малышке стало легче, мама девочки отказалась везти её в больницу.

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