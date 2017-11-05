Двухлетняя малышка отравилась лекарством в Ростове
Двухлетняя малышка отравилась лекарством в Ростове. Происшествие случилось в квартире на Таганрогской улице вечером 7 ноября, сообщает DonDay.ru.
2-летняя девочка ненадолго осталась без присмотра родителей. Она нашла сироп от кашля и выпила примерно четверть флакона. Спустя 30 минут малышку начало тошнить. Взволнованная мать вызвала дочке бригаду медиков.
Приехавшие врачи промыли желудок маленькой пациентке. Малышке стало легче, мама девочки отказалась везти её в больницу.