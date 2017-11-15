Двухлетний мальчик чуть не умер от эпиприступа в Ростове



В Ростове-на-Дону 2-летний мальчик чуть не умер от эпиприступа. Происшествие случилось вечером 16 ноября в квартире на улице Мыльникова.



По информации собственного источника Rostov.ru, малыш – инвалид с рождения. Ребёнок каждый день буквально борется за свою жизнь. У крохи периодически случаются судороги. Родители то и дело обращаются за помощью к медикам.

- Прибывшие к маленькому пациенту врачи оказали первую помощь, - отметил источник. - В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в детское отделение ЦГБ.



Эпиприступ – это кратковременный эпизод патологических чрезмерных разрядов нервных клеток большого мозга, вызывающий состояние, заметное для человека, у которого возникает приступ, или для окружающих его людей.