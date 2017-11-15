Авторизация

Регистрация


  • USD 59.63
  • EUR 70.36
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Двухлетний мальчик чуть не умер от эпиприступа в Ростове

Двухлетний мальчик чуть не умер от эпиприступа в Ростове
В Ростове-на-Дону 2-летний мальчик чуть не умер от эпиприступа. Происшествие случилось вечером 16 ноября в квартире на улице Мыльникова.

По информации собственного источника Rostov.ru, малыш – инвалид с рождения. Ребёнок каждый день буквально борется за свою жизнь. У крохи периодически случаются судороги. Родители то и дело обращаются за помощью к медикам.
- Прибывшие к маленькому пациенту врачи оказали первую помощь, - отметил источник. - В тяжёлом состоянии ребёнка доставили в детское отделение ЦГБ.

Эпиприступ – это кратковременный эпизод патологических чрезмерных разрядов нервных клеток большого мозга, вызывающий состояние, заметное для человека, у которого возникает приступ, или для окружающих его людей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.