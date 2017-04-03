Авторизация

Регистрация
  • USD 55.89
  • EUR 59.69
Новости

Происшествия

0

Двух попугаев общей стоимостью около 200 тыс. украли из ростовского зоопарка

Двух попугаев общей стоимостью около 200 тыс. украли из ростовского зоопарка

В ночь с 4 на 5 апреля в ростовском зоопарке пропали два попугая ара. Злоумышленники проникли к птицам, сломав их клетку. Исчезновение птиц обнаружил зоолог во время обхода утром 5 апреля. Место преступления осмотрела полиция.

Красивые и яркие ара являются одними из самых дорогих птиц. Они очень умные, их легко приручить. Один такой попугай стоит около 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе зоопарка.

Животные из вольеров ростовского зоопарка пропадали и ранее. В апреле 2015 года из клетки вынесли пуму, предварительно её усыпив. Но далеко злоумышленники не ушли. Спящего зверя они привязали к столбу на территории зоосада и скрылись.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!