Двух попугаев общей стоимостью около 200 тыс. украли из ростовского зоопарка





В ночь с 4 на 5 апреля в ростовском зоопарке пропали два попугая ара. Злоумышленники проникли к птицам, сломав их клетку. Исчезновение птиц обнаружил зоолог во время обхода утром 5 апреля. Место преступления осмотрела полиция.



Красивые и яркие ара являются одними из самых дорогих птиц. Они очень умные, их легко приручить. Один такой попугай стоит около 100 тыс. руб., сообщили в пресс-службе зоопарка.



Животные из вольеров ростовского зоопарка пропадали и ранее. В апреле 2015 года из клетки вынесли пуму, предварительно её усыпив. Но далеко злоумышленники не ушли. Спящего зверя они привязали к столбу на территории зоосада и скрылись.