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Двух молодых людей, пропавших по дороге в Украину, ищут на Дону

Двух молодых людей, пропавших по дороге в Украину, ищут на Дону
В Ростовской области ищут двух парней из Украины (25 и 28 лет), сообщает ТСН.ua. Почти две недели о местонахождении Александра Бабинца и Сергея Велева ничего не известно. В последний раз молодые люди созванивались с родными 7 октября.

По данным издания, парни работали в сфере ресторанного бизнеса и ехали домой из Грузии. Они решили вернуться в Украину, сократив путь через Кабардино-Балкарию, Ставропольский край и Ростов-на-Дону. Молодые люди должны были оправиться из столицы Донского края в Белгород, а после - в Харьков.

Близкие пропавших рассказали, что 7 октября Александр отправил матери свою геолокацию. Судя по ней, попутчики исчезли где-то между Ростовом и Батайском.

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