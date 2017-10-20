Двух молодых людей, пропавших по дороге в Украину, ищут на Дону



В Ростовской области ищут двух парней из Украины (25 и 28 лет), сообщает ТСН.ua. Почти две недели о местонахождении Александра Бабинца и Сергея Велева ничего не известно. В последний раз молодые люди созванивались с родными 7 октября.



По данным издания, парни работали в сфере ресторанного бизнеса и ехали домой из Грузии. Они решили вернуться в Украину, сократив путь через Кабардино-Балкарию, Ставропольский край и Ростов-на-Дону. Молодые люди должны были оправиться из столицы Донского края в Белгород, а после - в Харьков.



Близкие пропавших рассказали, что 7 октября Александр отправил матери свою геолокацию. Судя по ней, попутчики исчезли где-то между Ростовом и Батайском.