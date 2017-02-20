Двух девушек сбил автомобиль в Ворошиловском районе Ростова





Водитель автомобиля «Дэу Матиз» сбил двух девушек на пересечении улиц Герасименко и Погодина. ДТП случилось вечером 20 февраля.



Водитель иномарки с логотипом одного из суши-баров сбил девушек, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Как утверждают очевидцы, скорость машины была настолько высокой, что одну из девушек автомобиль просто переехал. На место происшествия вызвали скорую помощь и пожарных. Обеих пострадавших увезли в больницу.



Свидетели и виновник аварии остались дожидаться сотрудников ГИБДД.