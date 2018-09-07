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Двоих 18-летних жителей Ростова арестовали за угон «Запорожца»

Двоих 18-летних жителей Ростова арестовали за угон «Запорожца»
Двоих 18-летних жителей Ростова задержали за угон «Запорожца». Преступление произошло 10 сентября в Первомайском районе.

В этот день в полицию обратился пострадавший ростовчанин. Он сообщил, что «Запорожец» пропал с парковки возле его дома.

Полицейские задержали двоих 18-летних парней. Правоохранители считают, что они хотели завладеть автомобилем с целью продажи. Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Автомобиль вернули его владельцу.

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