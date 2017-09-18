Двоих несовершеннолетних из Крыма разыскивают в Ростовской области



Двоих несовершеннолетних из Крыма разыскивают в Ростовской области. Максим Колесник и Яна Королькова 12 сентября ушли из дома в Севастополе и больше об их судьбе ничего не известно.



Приметы 15-летней Яны: рост - 164 сантиметра, худощавое телосложение и светлые короткие волосы. Уходя из дома, девушка надела синюю рубашку, голубые джинсы и синие кроссовки. С собой у Яны также был рюкзак с документами.



Приметы 17-летнего Максима: рост - 173 сантиметра, худощавое телосложение, темные короткие волосы и карие глаза. В день исчезновения юноша был одет в красную майку, серую спортивную кофту, серые джинсы и коричневые кроссовки. С собой у несовершеннолетнего был оранжевый рюкзак с документами и запасной одеждой.



Пропавшие ребята могут находиться в любой части Южного федерального округа: в Ставрополье, Краснодарском крае или Ростовской области.



Всех, кто видел Максима и Яну или что-нибудь о них знает, просят сообщить по номерам: 8-800-700-54-52 или 102.