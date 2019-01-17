Двоих мужчин, избивших и ограбивших собутыльника, задержали в донской столице



Двоих мужчин, избивших и ограбивших собутыльника, задержали в донской столице. Инцидент случился 8 января.



В доме в переулке Братском трое мужчин выпивали спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора. 50-летний и 29-летний ростовчане, разозлившись на своего собутыльника, избили его, а затем ограбили. Мужчины забрали телефон, фонарик и наручные часы, после чего ушли с места происшествия.



Пострадавший написал заявление в полицию на своих «приятелей». Правоохранители разыскали и задержали злоумышленников.



- В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой», - отметили в пресс-службе донского главка. - Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

