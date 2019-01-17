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Двоих мужчин, избивших и ограбивших собутыльника, задержали в донской столице

Двоих мужчин, избивших и ограбивших собутыльника, задержали в донской столице
Двоих мужчин, избивших и ограбивших собутыльника, задержали в донской столице. Инцидент случился 8 января.

В доме в переулке Братском трое мужчин выпивали спиртное. Во время застолья между ними возникла ссора. 50-летний и 29-летний ростовчане, разозлившись на своего собутыльника, избили его, а затем ограбили. Мужчины забрали телефон, фонарик и наручные часы, после чего ушли с места происшествия.

Пострадавший написал заявление в полицию на своих «приятелей». Правоохранители разыскали и задержали злоумышленников.

- В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье «Разбой», - отметили в пресс-службе донского главка. - Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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