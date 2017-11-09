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Двое жителей Ростовской области украли ювелирные украшения и деньги на 250 тысяч рублей

Двое жителей Ростовской области украли ювелирные украшения и деньги на 250 тысяч рублей
Двое жителей Ростовской области украли ювелирные украшения и деньги. Инцидент произошел в Гуково.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, двое мужчин, 45 и 31 года, повредили окно и через него залезли в частный дом. Оттуда они вынесли ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

- Подозреваемых задержали по горячим следам, - отметили в ведомстве. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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