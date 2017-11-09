Двое жителей Ростовской области украли ювелирные украшения и деньги на 250 тысяч рублей



Двое жителей Ростовской области украли ювелирные украшения и деньги. Инцидент произошел в Гуково.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, двое мужчин, 45 и 31 года, повредили окно и через него залезли в частный дом. Оттуда они вынесли ювелирные изделия и деньги. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.



- Подозреваемых задержали по горячим следам, - отметили в ведомстве. – В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».