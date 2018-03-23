Авторизация

Регистрация


  • USD 57.11
  • EUR 70.43
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Двое жителей Дона получили 44 года тюрьмы за убийство и разбой

Двое жителей Дона получили 44 года тюрьмы за убийство и разбой
В Ростовской области вынесли приговор Олегу Наумочкину и Павлу Михайличенко. Они признаны виновными по статьям «Разбой», «Убийство» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Как установил суд, преступники решили, что в доме местного жителя хранятся драгоценности и крупная сумма денег. Злоумышленники зашли во двор дома мужчины. Когда хозяин вышел, они напали на него и несколько раз ударили ножом. От множественных ран потерпевший скончался на месте. Расправившись с мужчиной, убийцы ворвались в комнату, где находились жена и племянница потерпевшего. Угрожая им ножом, они взяли все, что нашли: 60 тысяч рублей и травматический пистолет. Затем преступники скрылись с места ЧП.

- Наумочкин и Михайличенко приговорены к лишению свободы на 23 и 21 год соответственно, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.