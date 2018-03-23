Двое жителей Дона получили 44 года тюрьмы за убийство и разбой



В Ростовской области вынесли приговор Олегу Наумочкину и Павлу Михайличенко. Они признаны виновными по статьям «Разбой», «Убийство» и «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Как установил суд, преступники решили, что в доме местного жителя хранятся драгоценности и крупная сумма денег. Злоумышленники зашли во двор дома мужчины. Когда хозяин вышел, они напали на него и несколько раз ударили ножом. От множественных ран потерпевший скончался на месте. Расправившись с мужчиной, убийцы ворвались в комнату, где находились жена и племянница потерпевшего. Угрожая им ножом, они взяли все, что нашли: 60 тысяч рублей и травматический пистолет. Затем преступники скрылись с места ЧП.



- Наумочкин и Михайличенко приговорены к лишению свободы на 23 и 21 год соответственно, - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Они будут отбывать наказание в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.