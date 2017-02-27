Двое рыбаков погибли в Ростовской области





Двое рыбаков погибли в Ростовской области. 26 февраля 52-летний и 63-летний мужчины отправились рыбачить на Веселовской водохранилище, в район балки Электроаппарат. Около половины третьего дня лед треснул, и рыбаки провалились. Они схватились за пенопласт, который взяли с собой для того, чтобы на нем сидеть, и некоторое время продержались на плаву.

- Сообщение поступило в 14:36,- рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- На место происшествия выехал расчет инспекторов ГИМС на судне на воздушной подушке, полиция и скорая помощь. Но мужчин спасти не удалось, они умерли от переохлаждения.



Оба погибших были жителями Ростова-на-Дону.



МЧС убедительно рекомендует жителям и гостям области в период межсезонья не выходить на лед.