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Двое рыбаков погибли в Ростовской области

Двое рыбаков погибли в Ростовской области

Двое рыбаков погибли в Ростовской области. 26 февраля 52-летний и 63-летний мужчины отправились рыбачить на Веселовской водохранилище, в район балки Электроаппарат. Около половины третьего дня лед треснул, и рыбаки провалились. Они схватились за пенопласт, который взяли с собой для того, чтобы на нем сидеть, и некоторое время продержались на плаву.
- Сообщение поступило в 14:36,- рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- На место происшествия выехал расчет инспекторов ГИМС на судне на воздушной подушке, полиция и скорая помощь. Но мужчин спасти не удалось, они умерли от переохлаждения.

Оба погибших были жителями Ростова-на-Дону.

МЧС убедительно рекомендует жителям и гостям области в период межсезонья не выходить на лед.

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