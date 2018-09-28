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Двое ростовчан совершили восемь краж на городском кладбище

Двое ростовчан совершили восемь краж на городском кладбище
В Ростове задержали подозреваемых в серии краж с территории городского кладбища.

Двое 36-летних ростовчан с помощью монтировки сбивали декоративные секции и ограды, установленные на могилах. Полицейские установили их причастность к восьми кражам, которые они совершили в течение августа 2018 года.
- Общая сумма материального ущерба составила около 120 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба подозреваемых помещены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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