Двое ростовчан совершили восемь краж на городском кладбище



В Ростове задержали подозреваемых в серии краж с территории городского кладбища.



Двое 36-летних ростовчан с помощью монтировки сбивали декоративные секции и ограды, установленные на могилах. Полицейские установили их причастность к восьми кражам, которые они совершили в течение августа 2018 года.

- Общая сумма материального ущерба составила около 120 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Оба подозреваемых помещены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.