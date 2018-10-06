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Двое приятелей убили жителя Шахт из ревности к общей знакомой

Двое приятелей убили жителя Шахт из ревности к общей знакомой
В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 30-летнего жителя города Шахты.

Тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 октября в лесу примерно в полутора километрах от посёлка Займо-Обрыв Азовского района. Подозреваемых в расправе над дончанином задержали на следующий день.
- Ими оказались 39-летний и 31-летний жители Красносулинского района, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - По данным следствия, подозреваемые совершили убийство мужчины на почве ревности к их общей знакомой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как стало известно Rostov.ru, один из подозреваемых попросил своего приятеля помочь ему устранить конкурента. Товарищи вывезли шахтинца в безлюдное место. Там они попытались перерезать ему горло канцелярским ножом. Однако в процессе нож сломался. Тогда они сбросили раненого в заранее подготовленную яму и засыпали землёй. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала асфиксия.

Погибший работал разнорабочим на полях в Азовском районе.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.

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