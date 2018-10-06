Двое приятелей убили жителя Шахт из ревности к общей знакомой



В Ростовской области задержали двоих подозреваемых в убийстве 30-летнего жителя города Шахты.



Тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено 7 октября в лесу примерно в полутора километрах от посёлка Займо-Обрыв Азовского района. Подозреваемых в расправе над дончанином задержали на следующий день.

- Ими оказались 39-летний и 31-летний жители Красносулинского района, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - По данным следствия, подозреваемые совершили убийство мужчины на почве ревности к их общей знакомой.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Как стало известно Rostov.ru, один из подозреваемых попросил своего приятеля помочь ему устранить конкурента. Товарищи вывезли шахтинца в безлюдное место. Там они попытались перерезать ему горло канцелярским ножом. Однако в процессе нож сломался. Тогда они сбросили раненого в заранее подготовленную яму и засыпали землёй. По предварительным данным, причиной смерти молодого человека стала асфиксия.



Погибший работал разнорабочим на полях в Азовском районе.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.