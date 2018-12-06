Двое пожилых людей погибли при пожарах в Ростовской области



За сутки в донском регионе случились два пожара с погибшими. Происшествия произошли 7 декабря в Новошахтинске и Белой Калитве.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, ЧП случились из-за неосторожного обращения с огнем при курении.



В одном из частных домов в Новошахтинске на площади 15 квадратных метров возникло возгорание. 60-летний хозяин жилища не смог вовремя выйти из дома и задохнулся, надышавшись дымом. Прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера.



Аналогичное ЧП случилось около 10 часов утра на улице Карла Маркса в Белой Калитве. На площади 7 квадратных метров горели домашние вещи. 75-летний владелец дома также не выбрался из горящего дома. Его тело обнаружили спасатели после ликвидации огня.