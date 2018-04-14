Двое пострадали при ДТП на трассе Ростов - Таганрог



На трассе Ростов - Таганрог столкнулись две иномарки, в результате двое пострадали. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 17 апреля на 21-м километре автодороги.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 68-летний водитель «Хендай Солярис» при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с попутным «Рено Дастер» под управлением 68-летнего мужчины.



- В результате аварии пострадали водитель и 48-летняя пассажирка «Хендай», - добавили в ведомстве.