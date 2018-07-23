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Двое полицейских задержаны при получении взятки в Ростовской области

Двое полицейских задержаны при получении взятки в Ростовской области
Бывшие правоохранители работали в Родионово-Несветаевском районе. Они были задержаны при получении взятки на рабочем месте. Арест произошел 25 июля.

По предварительным данным, задержанные – руководитель местного отделения полиции и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции.

Внутреннюю проверку сотрудников провели из-за поступившей информации об их незаконных действиях. Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, по ее результатам сотрудников правоохранительных органов уволили по отрицательным основаниям.

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