Двое полицейских задержаны при получении взятки в Ростовской области



Бывшие правоохранители работали в Родионово-Несветаевском районе. Они были задержаны при получении взятки на рабочем месте. Арест произошел 25 июля.



По предварительным данным, задержанные – руководитель местного отделения полиции и старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции.



Внутреннюю проверку сотрудников провели из-за поступившей информации об их незаконных действиях. Как сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области, по ее результатам сотрудников правоохранительных органов уволили по отрицательным основаниям.