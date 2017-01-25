Двое подростков из Воронежской области сбежали в Ростов-на-Дону, чтобы свести счеты с жизнью





В Ростове-на-Дону разыскивают двух подростков. Школьники приехали из города Россошь Воронежской области в донскую столицу, чтобы покончить жизнь самоубийством.



Утром 24 января 17-летний Александр Хмыз и 15-летняя Инна Ровная купили билеты до Ростова, сели на поезд и в 17.30 прибыли в Ростов-на-Дону. Что произошло с ними потом, пока неизвестно, сообщает DonDay.ru.



По словам родственников, Инна оставила предсмертную записку, в которой попросила свою маму ни в чем себя не винить . Девушка также написала, что «через пару дней домой вернется ее душа». Кроме того, оба подростка оставили на своих страничках в социальной сети посты о суициде.



По словам одноклассников пропавшего парня, он никогда не общался с Инной лично, но они часто переписывались в социальных сетях. Подросток был очень скрытным в последнее время, все время переписывался с кем-то в телефоне и прятал его, в случае, если кто-то пытался взглянуть на экран.



Неизвестны причины такого страшного решения двух молодых людей. Они росли в благополучных семьях и ни в чем не нуждались. Также непонятно, почему ребята уехали именно в Ростов-на-Дону.



У Инны длинные русые волосы, среднее телосложение, рост около 165 сантиметров. Девушка была одета в черную куртку с капюшоном, по бокам которой замки во всю длину, черные брюки, коричневые ботинки с белой опушкой. С собой она взяла черный рюкзак.



Саша очень высокий, его рост около 190 сантиметров. Он был одет в длинную зеленую куртку с пушком на капюшоне, зеленые штаны, обут в светло-коричневые ботинки на высокой подошве. Под курткой у него была кофта с фотографией рэпера Тупака. С собой парень взял еще одну кофту- с портретом Эминема. У парня был рюкзак серого цвета с надписью «якорь».



Напомним, что незадолго до этого, 22 января, в городе Шахты Ростовской области тоже пропали двое подростков. 15-летние Александра Николаева и Иван Гранкин до сих пор не найдены.



Всех, кто видел кого-то из этих ребят или знает что-то об их местоположении, просят позвонить по номеру 02.