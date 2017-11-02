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Двое парней угнали «Ладу Приору», припаркованную рядом с домом в Ростове

Двое парней угнали «Ладу Приору», припаркованную рядом с домом в Ростове
Двое парней угнали «Ладу Приору», припаркованную рядом с домом. Происшествие случилось на улице Кременчугской в Первомайском районе.

По предварительной информации, местный житель оставил «Ладу» рядом со своим домом. Когда мужчина вышел на улицу и увидел, что его машины не оказалось на месте, он тут же обратился в полицию. Правоохранители задержали двух 21-летних подозреваемых, которые взломали замок авто, залезли внутрь и уехали.

- В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», - отметили в ведомстве.

Полицейские устанавливают причастность парней к подобным случаям. Если кто-либо обладает подобной информацией, просьба позвонить по телефону: 8 (863) 249-45-20.

Двое парней угнали «Ладу Приору», припаркованную рядом с домом в РостовеДвое парней угнали «Ладу Приору», припаркованную рядом с домом в Ростове

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