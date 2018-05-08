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Двое парней напали на автомобилиста в центре Ростова

Двое парней напали на автомобилиста в центре Ростова
Двое парней напали на автомобилиста в центре Ростова. Инцидент произошел 8 мая в Кировском районе.

По информации пресс-службы донского главка, на светофоре рядом остановились два автомобиля. Водитель «Хендай» выглянул из окна и обратился к «соседу» с просьбой дать прикурить. Получив отказ, молодой человек устроил ссору. На этом злоумышленники не остановились. Когда ссора достигла своего предела, они вытолкнули 23-летнего водителя из авто и избили его.

После, угрожая пневматическим пистолетом, 26-летний и 19-летний парни отобрали у потерпевшего почти 6 тысяч и мобильный телефон и скрылись с места происшествия.

- Гаджет подозреваемые выкинули по дороге из окна, а деньги потратили. Оперативники задержали подозреваемых по горячим следам. Один из них ранее был судим за грабеж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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