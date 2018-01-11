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Двое парней избили и ограбили девушку в Ростове

Двое парней избили и ограбили девушку в Ростове
Двое парней избили и ограбили девушку в Ростове. Инцидент произошел на проспекте Королева в Северном микрорайоне города.

Вечером, когда девушка возвращалась домой, двое ранее судимых молодых людей 23 и 24 лет напали на нее. Ударив несколько раз, они отобрали у потерпевшей сумку с вещами. Таким образом, они нанесли ей ущерб на сумму 65 тысяч рублей.

– В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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