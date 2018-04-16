Авторизация

Регистрация


  • USD 61.55
  • EUR 76.09
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Двое неизвестных вырвали у прохожего сумку с 200 тысячами рублей в Ростове

Двое неизвестных вырвали у прохожего сумку с 200 тысячами рублей в Ростове
Двое неизвестных вырвали у прохожего сумку с 200 тысячами рублей в Ростове. Ограбление произошло вечером 18 апреля в переулке Днепровском.

По информации источника, вечером мужчина возвращался домой. На него напали двое неизвестных. Они вырвали у потерпевшего сумку и сбежали. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Мужчины были в черных масках и темной одежде. Оба нападавших – азиатской внешности. Все, кому что-либо известно о нападавших, просьба сообщить по номеру: 102.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.