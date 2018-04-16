Двое неизвестных вырвали у прохожего сумку с 200 тысячами рублей в Ростове



Двое неизвестных вырвали у прохожего сумку с 200 тысячами рублей в Ростове. Ограбление произошло вечером 18 апреля в переулке Днепровском.



По информации источника, вечером мужчина возвращался домой. На него напали двое неизвестных. Они вырвали у потерпевшего сумку и сбежали. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.



Мужчины были в черных масках и темной одежде. Оба нападавших – азиатской внешности. Все, кому что-либо известно о нападавших, просьба сообщить по номеру: 102.