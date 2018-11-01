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Двое неизвестных избили 47-летнего ростовчанина

Двое неизвестных избили 47-летнего ростовчанина
В Ростове двое неизвестных мужчин избили 47-летнего местного жителя. Инцидент случился 1 ноября на улице Самаркандской.

Как сообщает информационный портал DonDay.ru, Андрей К. поругался с мужчинами возле одного из спортивных баров донской столицы. В ходе перепалки они напали на Андрея и стали избивать его, пока тот не потерял сознание.

Злоумышленники оставили пострадавшего, а сами сбежали. Скорую помощь ростовчанину вызвали случайные прохожие.

Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лица. Сейчас он находится в больнице.

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