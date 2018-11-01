Двое неизвестных избили 47-летнего ростовчанина



В Ростове двое неизвестных мужчин избили 47-летнего местного жителя. Инцидент случился 1 ноября на улице Самаркандской.



Как сообщает информационный портал DonDay.ru, Андрей К. поругался с мужчинами возле одного из спортивных баров донской столицы. В ходе перепалки они напали на Андрея и стали избивать его, пока тот не потерял сознание.



Злоумышленники оставили пострадавшего, а сами сбежали. Скорую помощь ростовчанину вызвали случайные прохожие.



Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и ушибы мягких тканей лица. Сейчас он находится в больнице.