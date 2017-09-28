Двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста в Ростовской области



Двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста в Ростовской области. Инцидент произошел в Красном Сулине.



24-летний и 31-летний молодые люди вызвали такси. За ними приехал автомобиль «ВАЗ-2111». Парни попросили отвезти их в поселок в Шахтинском районе. Однако когда их вывезли на трассу, злоумышленники стали угрожать таксисту ножом. Парни потребовали отдать им ключи от авто. Когда шофер выполнил требование, злоумышленники скрылись.



- Оба молодых человека были ранее судимы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».