Авторизация

Регистрация


  • USD 58.02
  • EUR 68.45
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

Двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста в Ростовской области

Двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста в Ростовской области
Двое мужчин совершили разбойное нападение на таксиста в Ростовской области. Инцидент произошел в Красном Сулине.

24-летний и 31-летний молодые люди вызвали такси. За ними приехал автомобиль «ВАЗ-2111». Парни попросили отвезти их в поселок в Шахтинском районе. Однако когда их вывезли на трассу, злоумышленники стали угрожать таксисту ножом. Парни потребовали отдать им ключи от авто. Когда шофер выполнил требование, злоумышленники скрылись.

- Оба молодых человека были ранее судимы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.