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Двое мужчин разыскиваются в Ростове за нападение с ножом на человека

Двое мужчин разыскиваются в Ростове за нападение с ножом на человека
Двое мужчин вечером в Пасху решили напасть на человека с ножом. Происшествие случилось вечером 8 апреля на проспекте Коммунистическом.

По предварительной информации, после празднования двое мужчин зателяли конфликт с третьим. На почве ссоры мужчины подрались. Драка закончилась ножевым ранением.

В настоящее время потерпевший находится в больнице. Полиция разыскивает подозреваемых. Один из нападавших ростом примерно 180 сантиметров и одет в черный свитер. Второй ростом около 170 сантиметров и одет в белый свитер.

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