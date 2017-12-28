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Двое мужчин погибли при пожаре в гараже в Ростовской области

Двое мужчин погибли при пожаре в гараже в Ростовской области
Двое мужчин погибли при пожаре в гараже в Ростовской области. Происшествие случилось в Таганроге 1 января около 23.30.

Гараж загорелся на улице Толбухина.

- Огонь охватил около одного квадратного метра помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – После ликвидации пожара были обнаружены тела 50-летнего и 34-летнего мужчин.

На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 30 минут. Предварительная причина возгорания - нарушение правил электромонтажа электрооборудования.
В тушении принимали участие шесть спасателей и две пожарных машины.

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