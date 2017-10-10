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Двое детей в Ростове отравились антибиотиками

Двое детей в Ростове отравились антибиотиками

Двое детей в Ростове отравились антибиотиками. Происшествие случилось в квартире на улице Славной вечером 11 октября, сообщает DonDay.ru.

3-летняя Даша и 5-летний Егор ненадолго остались без присмотра мамы. Дети нашли лекарства и съели их. Спустя некоторое время малыши почувствовали себя плохо и стали плакать, их начало тошнить. Взволнованная мама вызвала скорую помощь.

Приехавшие на место медики промыли мальчику и девочке желудки. С острым отравлением детей доставили в БСМП.

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