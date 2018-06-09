Двое детей и беременная женщина пострадали в ДТП в Таганроге



В Таганроге при ДТП пострадали двое детей и молодая беременная женщина. Происшествие случилось около 17 часов 12 июня.



Как рассказала мама пострадавшей - Инесса, ее дочь, сын и внук с зятем Вячеславом ехали по улице 4-я Линия. На перекрестке с переулком 10-м Новым в старенькую «Волгу» врезался мужчина на иномарке. В результате столкновения отечественное авто сильно развернуло, а иномарка перевернулась на крышу.



- Они ехали ко мне на работу. Когда мне позвонил сын, а не дочь, я сразу поняла, что что-то произошло, - рассказала Инесса. - Беременная дочка прикрыла собой мужа во время аварии, поэтому разбившееся стекло изрезало ей тело и лицо. Сейчас я нахожусь с ней в больнице.



К счастью, четырехлетний внук и 14-летний сын женщины получили легкие ушибы. Госпитализация им не потребовалась.



По словам Инессы, ее зять не мог стать виновником аварии, он двигался на перекрестке на разрешающий сигнал. Однако водитель иномарки утверждает, что это он ехал на «зеленый», а Вячеслав нарушил ПДД. Расставить все точки над «и» в этой ситуации смогут свидетели или запись с видеорегистратора.



Если вы стали очевидцем аварии, просьба позвонить по телефону: 8-928-164-52-23 (Инесса).