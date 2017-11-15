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Двое 19-летних парней украли девять отрезков рельсов на станции в Ростовской области

Двое 19-летних парней украли девять отрезков рельсов на станции в Ростовской области

В Ростовской области двое парней попались на краже рельсов. Ночью на одном из законсервированных путей разъезда Кулешовский 19-летние молодые люди с помощью газосварочного оборудования украли девять отрезков рельсов общей длиной более 12 метров.

Украденный металл они пытались вывезти на машине и сдать в пункт приема металлолома.
- В настоящее время подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Ранее один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Молодым людям грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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