Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП в Краснодарском крае



На Кубани в результате крупной аварии погибли две жительницы Ростовской области. ДТП произошло днём 24 июля в районе хутора Раздольного Ростовской области.



По предварительным данным, во время движения водитель легкового автомобиля «Форд» потерял сознание. Неуправляемая иномарка выехала на соседнюю полосу, где сначала врезалась в «десятку»,а затем в припаркованную на обочине фуру.



Две женщины-пассажирки: жена и мама водителя погибли. Мужчина госпитализирован.