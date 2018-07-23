Авторизация

Регистрация


  • USD 62.92
  • EUR 73.53
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП в Краснодарском крае

Две жительницы Ростовской области погибли в ДТП в Краснодарском крае
На Кубани в результате крупной аварии погибли две жительницы Ростовской области. ДТП произошло днём 24 июля в районе хутора Раздольного Ростовской области.

По предварительным данным, во время движения водитель легкового автомобиля «Форд» потерял сознание. Неуправляемая иномарка выехала на соседнюю полосу, где сначала врезалась в «десятку»,а затем в припаркованную на обочине фуру.

Две женщины-пассажирки: жена и мама водителя погибли. Мужчина госпитализирован.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.