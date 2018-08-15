Две жительницы Нижнего Новгорода погибли по пути в Ростов



Две жительницы Нижнего Новгорода погибли по пути в Ростов. Происшествие случилось 17 августа на 775-м километре трассы М-4 «Дон» в Воронежской области.



По предварительной информации, две женщины, 40 и 41 года, вместе с двумя мальчиками восьми лет ехали в сторону Ростова. Автоледи не выбрала безопасную скорость и врезалась в припаркованный на обочине большегруз «Скания».



- В результате погибли водитель и пассажирка легковушки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Восьмилетние мальчики с травмами доставлены в больницу.