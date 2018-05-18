Две женщины погибли под колесами поезда в Ростовской области



Две жительницы Ростовской области погибли под колесами поезда. ЧП произошло около 11 часов утра 20 мая на железной дороге в городе Каменске-Шахтинском.



Женщины хотели перебежать перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда подавал сигналы, однако даже экстренное торможение не спасло от трагедии. Обе женщины погибли на месте.



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и личности погибших, - сообщили в Южном СУТ СК России. - По завершении проверки будет принято процессуальное решение.