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Две женщины погибли под колесами поезда в Ростовской области

Две женщины погибли под колесами поезда в Ростовской области
Две жительницы Ростовской области погибли под колесами поезда. ЧП произошло около 11 часов утра 20 мая на железной дороге в городе Каменске-Шахтинском.

Женщины хотели перебежать перед приближающимся грузовым составом. Машинист поезда подавал сигналы, однако даже экстренное торможение не спасло от трагедии. Обе женщины погибли на месте.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося и личности погибших, - сообщили в Южном СУТ СК России. - По завершении проверки будет принято процессуальное решение.

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