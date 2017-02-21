Две «Мазды» столкнулись в Ростове, пострадал один из водителей
Две иномарки столкнулись в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Авария случилась 21 февраля около восьми часов утра на пересечении улиц 1-й Майской и 8-й линии.
- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Мазда 6» не уступил дорогу «Мазде 3», которой управлял 27-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
В результате ДТП пострадал 27-летний водитель. Его увезли в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают.