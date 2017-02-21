Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 61.70
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Две «Мазды» столкнулись в Ростове, пострадал один из водителей

Две «Мазды» столкнулись в Ростове, пострадал один из водителей

Две иномарки столкнулись в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Авария случилась 21 февраля около восьми часов утра на пересечении улиц 1-й Майской и 8-й линии.
- По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Мазда 6» не уступил дорогу «Мазде 3», которой управлял 27-летний мужчина, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП пострадал 27-летний водитель. Его увезли в больницу. Все обстоятельства аварии устанавливают.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!