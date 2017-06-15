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Две легковушки столкнулись в Ростовской области: четверо пострадали

Две легковушки столкнулись в Ростовской области: четверо пострадали

На трассе Егорлык - Сальск в Ростовской области столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека.

Авария произошла утром 17 июня на 19-м километре автодороги. По предварительной информации, 52-летняя женщина на «Ладе Калине», поворачивая, не уступила дорогу и столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Камри». От удара оба автомобиля вылетели с дороги.
- В аварии пострадали водитель «Лады Калины» и 63-летний водитель иномарки, а также два пассажира, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Пострадавшие госпитализированы.

По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.

Две легковушки столкнулись в Ростовской области: четверо пострадалиДве легковушки столкнулись в Ростовской области: четверо пострадали

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