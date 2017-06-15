Две легковушки столкнулись в Ростовской области: четверо пострадали





На трассе Егорлык - Сальск в Ростовской области столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека.



Авария произошла утром 17 июня на 19-м километре автодороги. По предварительной информации, 52-летняя женщина на «Ладе Калине», поворачивая, не уступила дорогу и столкнулась со встречным автомобилем «Тойота Камри». От удара оба автомобиля вылетели с дороги.

- В аварии пострадали водитель «Лады Калины» и 63-летний водитель иномарки, а также два пассажира, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Пострадавшие госпитализированы.



По факту аварии начата проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.



