Две легковушки и внедорожник столкнулись в Ростове



Две легковушки и внедорожник столкнулись в Ростове. ДТП произошло на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников 8 ноября около шести часов вечера.



По словам водителя «ВАЗ-2106», при повороте его «подрезали». Автовладелец попытался уйти от столкновения, в результате «шестерку» занесло, и она врезалась в ехавший впереди «Митсубиси Паджеро». От удара внедорожник по инерции проехал несколько метров и столкнулся с двигавшимся перед ним «Хендаем Акцент».



В результате происшествия никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения.