Две иномарки вылетели на газон после столкновения в Ростове



В Ростове две иномарки вылетели на газон после столкновения. ДТП произошло на перекрёстке на проспекте 40-летия Победы вечером 10 июня.



В районе дома № 55 столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Санйонг» под управлением 57-летнего и 47-летнего водителей. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет светофора. В настоящее время в деталях происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.

- В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка «Мицубиси», - рассказали в Госавтоинспекции.



По факту дорожного происшествия проводится проверка.