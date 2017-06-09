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Две иномарки вылетели на газон после столкновения в Ростове

Две иномарки вылетели на газон после столкновения в Ростове
В Ростове две иномарки вылетели на газон после столкновения. ДТП произошло на перекрёстке на проспекте 40-летия Победы вечером 10 июня.

В районе дома № 55 столкнулись «Мицубиси Лансер» и «Санйонг» под управлением 57-летнего и 47-летнего водителей. Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет светофора. В настоящее время в деталях происшествия разбираются сотрудники ГИБДД.
- В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка «Мицубиси», - рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожного происшествия проводится проверка.

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