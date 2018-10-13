Две иномарки сгорели в Ростове
В Первомайском районе Ростова сгорели две иномарки. Возгорание произошло на улице Казахской.
Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 15 октября около половины седьмого утра. Загорелись «Фольксваген» и «Киа Рио».
- Автомобили были охвачены огнём на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.
К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причины возгорания устанавливаются. Однако, по словам местных жителей, автомобили поджёг психически нездоровый парень. Молодого человека задержала полиция.