Две иномарки сгорели в Ростове



В Первомайском районе Ростова сгорели две иномарки. Возгорание произошло на улице Казахской.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 15 октября около половины седьмого утра. Загорелись «Фольксваген» и «Киа Рио».

- Автомобили были охвачены огнём на площади три квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники. Причины возгорания устанавливаются. Однако, по словам местных жителей, автомобили поджёг психически нездоровый парень. Молодого человека задержала полиция.