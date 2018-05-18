Две иномарки сгорели ночью на Северном в Ростове





В Северном жилом массиве на улице Тоннельной ночью 21 мая сгорели две иномарки.



По словам очевидцев происшествия, около 23 часов вспыхнули «Киа Рио» и «Шевроле Авео», припаркованные около дома № 4. Огонь быстро охватил автомобили, в результате за считанные минуты машины выгорели дотла.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, при пожаре никто не пострадал. К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники.



По мнению местных жителей, причиной пожара стал поджог.