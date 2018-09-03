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Две фуры столкнулись на трассе под Ростовом

Две фуры столкнулись на трассе под Ростовом
Под Ростовом столкнулись два большегруза. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 5 сентября около 17 часов.

По предварительным данным, водитель одной из фур не выдержал безопасный интервал движения и врезался в ехавший впереди такой же грузовик.

В результате аварии пострадал предполагаемый виновник происшествия. Оба большегруза получили серьёзные механические повреждения.

На некоторое время из-за аварии движение в направлении Краснодара было затруднено.


Видео Евгения Пархоменко

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