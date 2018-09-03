Две фуры столкнулись на трассе под Ростовом



Под Ростовом столкнулись два большегруза. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 5 сентября около 17 часов.



По предварительным данным, водитель одной из фур не выдержал безопасный интервал движения и врезался в ехавший впереди такой же грузовик.



В результате аварии пострадал предполагаемый виновник происшествия. Оба большегруза получили серьёзные механические повреждения.



На некоторое время из-за аварии движение в направлении Краснодара было затруднено.





Видео Евгения Пархоменко