Две фуры столкнулись на трассе под Ростовом
Под Ростовом столкнулись два большегруза. ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 5 сентября около 17 часов.
По предварительным данным, водитель одной из фур не выдержал безопасный интервал движения и врезался в ехавший впереди такой же грузовик.
В результате аварии пострадал предполагаемый виновник происшествия. Оба большегруза получили серьёзные механические повреждения.
На некоторое время из-за аварии движение в направлении Краснодара было затруднено.
Видео Евгения Пархоменко