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Две девушки погибли, выпав из окна 14-го этажа в Ростове

Две девушки погибли, выпав из окна 14-го этажа в Ростове
Две девушки погибли, выпав из окна 14-го этажа в Ростове. Трагическое происшествие случилось на проспекте Космонавтов, 5Д вечером 26 сентября. Об этом сообщает издание DonDаy.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации портала, у одной из погибших недавно умерла мать. После этого 21-летняя девушка переехала жить к 28-летней подруге. В тот день приятельницы выпили немного алкогольных коктейлей и пошли на балкон курить.

- Судя по всему, девушки потеряли равновесие и упали, - рассказал источник издания. - Причины и обстоятельства смерти подруг станут известны после проверки.

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