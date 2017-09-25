Две девушки погибли, выпав из окна 14-го этажа в Ростове



Две девушки погибли, выпав из окна 14-го этажа в Ростове. Трагическое происшествие случилось на проспекте Космонавтов, 5Д вечером 26 сентября. Об этом сообщает издание DonDаy.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации портала, у одной из погибших недавно умерла мать. После этого 21-летняя девушка переехала жить к 28-летней подруге. В тот день приятельницы выпили немного алкогольных коктейлей и пошли на балкон курить.



- Судя по всему, девушки потеряли равновесие и упали, - рассказал источник издания. - Причины и обстоятельства смерти подруг станут известны после проверки.