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Две девочки и трое взрослых пострадали в ДТП в Ростовской области

Две девочки и трое взрослых пострадали в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области в тройном ДТП пострадали двое детей. Происшествие случилось 22 августа на трассе Азов — Староминская.

По предварительной информации, 45-летняя водитель автомобиля «Ауди А6» ехала по встречной полосе. Не справившись с управлением, она врезалась в «Дэу Нексию». От удара немецкий автомобиль отбросило в сторону, и он задел еще одну «Нексию».

В результате столкновения серьезные травмы получили две пассажирки «Дэу Нексии». Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка «Дэу», а также 73-летняя пассажирка «Ауди А6». Касательно виновницы аварии: она отделалась легким испугом.

Пострадавшие находятся в больнице. По словам врачей, у детей наибольшие травмы - у них разорваны внутренние органы. Их состояние оценивается как тяжелое.

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