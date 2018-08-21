Две девочки и трое взрослых пострадали в ДТП в Ростовской области



В Ростовской области в тройном ДТП пострадали двое детей. Происшествие случилось 22 августа на трассе Азов — Староминская.



По предварительной информации, 45-летняя водитель автомобиля «Ауди А6» ехала по встречной полосе. Не справившись с управлением, она врезалась в «Дэу Нексию». От удара немецкий автомобиль отбросило в сторону, и он задел еще одну «Нексию».



В результате столкновения серьезные травмы получили две пассажирки «Дэу Нексии». Кроме того, травмы получили водитель и пассажирка «Дэу», а также 73-летняя пассажирка «Ауди А6». Касательно виновницы аварии: она отделалась легким испугом.



Пострадавшие находятся в больнице. По словам врачей, у детей наибольшие травмы - у них разорваны внутренние органы. Их состояние оценивается как тяжелое.