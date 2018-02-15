Две аварии на проспекте Стачки в Ростове парализовали движение транспорта



Две аварии на проспекте Стачки в Ростове парализовали движение транспорта. ДТП случились 16 февраля около 19 часов.



По словам очевидцев, в районе остановки «Переходной мост» водитель на «Киа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в «Форд», едущий впереди. Вторая авария случилась на площади Дружинников. Там столкнулись два автомобиля «Форд» и «Ниссан».



К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.



По данным «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.