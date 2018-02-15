Авторизация

Регистрация


  • USD 56.36
  • EUR 70.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Две аварии на проспекте Стачки в Ростове парализовали движение транспорта

Две аварии на проспекте Стачки в Ростове парализовали движение транспорта
Две аварии на проспекте Стачки в Ростове парализовали движение транспорта. ДТП случились 16 февраля около 19 часов.

По словам очевидцев, в районе остановки «Переходной мост» водитель на «Киа» не выбрал безопасную скорость движения и врезался в «Форд», едущий впереди. Вторая авария случилась на площади Дружинников. Там столкнулись два автомобиля «Форд» и «Ниссан».

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

По данным «Яндекс.Пробки», скорость движения не превышает семи километров в час.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.