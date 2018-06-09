Два трамвая столкнулись в Таганроге



В Таганроге на улице Фрунзе столкнулись два трамвая. ДТП произошло 13 июня.



По словам очевидцев, вагон, следовавший по маршруту № 2, сильно разогнался, его раскачало, и он соскочил с рельсов. Трамвай отбросило на ехавший навстречу вагон № 3. В результате произошло боковое столкновение.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.



Чтобы вернуть трамвай на рельсы, потребовалась помощь спецтехники.