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Два трамвая столкнулись в Таганроге

Два трамвая столкнулись в Таганроге
В Таганроге на улице Фрунзе столкнулись два трамвая. ДТП произошло 13 июня.

По словам очевидцев, вагон, следовавший по маршруту № 2, сильно разогнался, его раскачало, и он соскочил с рельсов. Трамвай отбросило на ехавший навстречу вагон № 3. В результате произошло боковое столкновение.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Чтобы вернуть трамвай на рельсы, потребовалась помощь спецтехники.

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