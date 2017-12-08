Два пожара с пострадавшими произошли за один час в Ростове



Два пожара с пострадавшими произошли за один час в Ростове. Обa происшествия случились вечером 9 декабря.



Так, сообщение о первом возгорании в многоэтажке на улице Зорге поступило в 19.30. На вызов выехали 17 спасателей, которые полностью потушили огонь к 19.55. Два человека получили ожоги в результате происшествия.



В 19.47 поступила информация о втором пожаре. Он произошел в частном доме на улице Катаева на площади 5 квадратных метров. На место происшествия выехали восемь человек личного состава и две единицы техники. Полная ликвидация наступила в 20.02.



- Два человека получили ожоги, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Пострадавшим в пожарах была оказана необходимая медицинская помощь.