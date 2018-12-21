Два пенсионера пострадали в ДТП с иномаркой в Ростове



В Ростове-на-Дону произошла авария с двумя пострадавшими. ДТП случилось 24 декабря около 7 часов на Театральном проспекте.



Водитель за рулём «Хендай» стал делать поворот и не уступил дорогу «ВАЗ-2140». Отечественным авто управлял 25-летний молодой человек. В результате автомобили столкнулись.



- В аварии пострадали 80-летний водитель и 77-летний пассажир иномарки, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



С травмами потерпевшие были доставлены в больницу.