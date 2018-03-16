Два пассажира маршрутки пострадали из-за столкновения со зданием в Ростове



Два пассажира маршрутки пострадали из-за столкновения со зданием в Ростове. ДТП случилось примерно в 11.30 на улице Мира в районе дома № 8.



По предварительным данным, 48-летний водитель маршрутного такси вез пассажиров в сторону Западного. Попав в пробку, мужчина решил объехать ее. На обледенелой дороге транспортное средство начало заносить. Водитель не справился с управлением, и маршрутка врезалась в здание.



- В результате ДТП пострадали два пассажира, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.