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Два пассажира маршрутки пострадали из-за столкновения со зданием в Ростове

Два пассажира маршрутки пострадали из-за столкновения со зданием в Ростове
Два пассажира маршрутки пострадали из-за столкновения со зданием в Ростове. ДТП случилось примерно в 11.30 на улице Мира в районе дома № 8.

По предварительным данным, 48-летний водитель маршрутного такси вез пассажиров в сторону Западного. Попав в пробку, мужчина решил объехать ее. На обледенелой дороге транспортное средство начало заносить. Водитель не справился с управлением, и маршрутка врезалась в здание.

- В результате ДТП пострадали два пассажира, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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