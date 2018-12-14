Два парня напали в Ростове на мужчину и отобрали у него телефон



В Ворошиловском районе Ростова два парня ударили прохожего по голове и отобрали у него телефон. Грабители были задержаны 15 декабря.



В местное отделение полиции поступило сообщение о грабеже. Во время следствия правоохранители нашли и задержали двоих злоумышленников. Ими оказались 20-летний и 25-летний местные жители.



Оперативники установили, что они подошли на улице к незнакомому человеку и ударили его по голове. Затем подозреваемые забрали у него мобильный телефон и скрылись. Украденное они сдали в ломбард, а деньги потратили на своё усмотрение.



- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.