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Два парня напали в Ростове на мужчину и отобрали у него телефон

Два парня напали в Ростове на мужчину и отобрали у него телефон
В Ворошиловском районе Ростова два парня ударили прохожего по голове и отобрали у него телефон. Грабители были задержаны 15 декабря.

В местное отделение полиции поступило сообщение о грабеже. Во время следствия правоохранители нашли и задержали двоих злоумышленников. Ими оказались 20-летний и 25-летний местные жители.

Оперативники установили, что они подошли на улице к незнакомому человеку и ударили его по голове. Затем подозреваемые забрали у него мобильный телефон и скрылись. Украденное они сдали в ломбард, а деньги потратили на своё усмотрение.

- В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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