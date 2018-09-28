Два крупных ландшафтных пожара бушуют на Дону



Два крупных ландшафтных пожара тушат спасатели в Ростовской области. Пламя бушует в Азовском районе и на левом берегу Дона.



Около полудня загорелась трава рядом с посёлком Беловодье. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 38 спасателей и 12 единиц техники.



Второй пожар произошёл на улице 2-й Луговой около 13 часов. Здесь полыхают трава и камыш. Пламя охватило тысячу квадратных метров. В тушении принимают участие 36 человек и 10 единиц техники.



По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.