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Два крупных ландшафтных пожара бушуют на Дону

Два крупных ландшафтных пожара бушуют на Дону
Два крупных ландшафтных пожара тушат спасатели в Ростовской области. Пламя бушует в Азовском районе и на левом берегу Дона.

Около полудня загорелась трава рядом с посёлком Беловодье. Огонь распространился на 1,5 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 38 спасателей и 12 единиц техники.

Второй пожар произошёл на улице 2-й Луговой около 13 часов. Здесь полыхают трава и камыш. Пламя охватило тысячу квадратных метров. В тушении принимают участие 36 человек и 10 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется.

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